Manisa'da Milli Mücadele dönemine ait el bombası bulundu

Manisa’da toprağa gömülü bir el bombası bulundu. Milli Mücadele dönemine ait olduğu tahmin edilen bomba, ekipler tarafından imha edildi.

İHA
08 Mayıs 2022 Pazar, 17:44
Manisa'da Milli Mücadele dönemine ait el bombası bulundu
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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde toprağa gömülü el bombası bulundu. Bombanın Milli Mücadele dönemine ait olduğu değerlendiriliyor. 

Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'ndeki ormanlı arazide toprağa gömülü halde Milli Mücadele dönemine ait olduğu değerlendirilen patlamamış el bombası bulundu. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, güvenli bir şekilde bombayı bulunduğu alandan çıkararak imha etti. 

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. 


Manisa el bombası

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