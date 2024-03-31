Manisa'da seçimi kim kazandı? Manisa başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Manisa yerel seçim sonuçları...

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Manisa'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Manisa yerel seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:11
Manisa'da seçimi kim kazandı? Manisa başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Manisa yerel seçim sonuçları...
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Manisalılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Manisa'da seçimi hangi aday kazandı? 

MANİSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Ferdi Zeyrek, MHP'den Cengiz Ergün, İYİ Parti'den Gürhan Özcan, Zafer Partisi'nden Gökhan Parlak, YRP'den ise Hatice Nur Germir başkan adayı olarak aday gösterildi.

MANİSA'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Manisa'da "Ferdi Zeyrek, Cengiz Ergün, Gürhan Özcan ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Manisa 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.


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