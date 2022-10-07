Manisa'daki uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

07 Ekim 2022 Cuma, 15:36

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, önceki gün şüphelendikleri 3 kişinin üzerlerinde arama yaptı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Aramalarda toplam 1,96 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin ifadelerinden, uyuşturucuyu satın aldıkları 5 kişi de belirlenip, aynı gün evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 7,20 gram metamfetamin, 1,88 gram esrar, 1'i kurusıkı 2 tabanca ve toplam 33 fişek ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen İ.Ş. (50), Y.Ç. (32), L.A. (28) ve Ş.B. (32), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; diğer şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.