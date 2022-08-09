Manisa'daki yurttaşlar günlerdir susuzluk yaşıyor

09 Ağustos 2022 Salı, 11:27

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde oturan yurttaşlar, su sıkıntısı nedeniyle zor günler geçiriyor. Her yıl aynı problemi yaşadıklarını söyleyen yurttaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor.

“BİZ BÜYÜKŞEHİR’DEN ŞİKÂYETÇİYİZ”

Manisa Meydan Gazetesi'nden Leyla Doğan'ın haberine göre, konuyla ilgili şikâyetini dile getiren mahalle sakinlerden Şakir Özdemir, “2005’ten beridir ben buradayım. Burada su yok. Yazın buraya geldiğimizde 3-4 ay duruyoruz. Sularımız burada 10 gün 20 gün gelmiyor. Arada gece 01.00- 02.00’de 10 dakika akıyor ondan sonra su yok. Biz Büyükşehir’den şikâyetçiyiz. Büyükşehir’e bağlandıktan sonra burası susuzluk çekmeye başladı. Su parasını almasını biliyorlar. Hizmet yok, su yok, gençlerimiz yıkanamıyor. Cuma gününde bu yana ben su görmedim. Su olan yerlere arabamızla gidip su getiriyoruz. Biz şikâyetçiyiz” dedi.

“OY ZAMANI GELDİ Mİ ŞUNU BUNU YAPACAĞIZ DİYORLAR”

Mahalle sakinlerinden Ümmü Bolu da, “3 milyar su parası geldi. Fazlası var eksiği yok. Yalan söylüyorsam Allah’ım biliyor. Ödedik. Sular geliyor diye göstermişler. Hava çevirmiş saatimiz. İtiraz edin dediler. Yerden göğe kadar haram olsun. Benim kocam 25 sene 900 derece fırının karşısında fabrikada çalıştı. Bu parayı yiyenlere haram zehir zıkkım olsun. Ağaçlara, direklere foto asmakla olmaz. Yapacaklarsa o işleri yapsınlar ondan sonra fotoğraflarını assınlar. Başka bir şey demiyorum. Benim kocam hala bu sıcakta ovalarda damlama işi yapıyor. Manisa’daki evim eski garajın orta göbeğinde iki sene lağımın suyu ortaya aktı. Dibinde kahve var. Karşısında mandıra var. Her gün insanlar yetkililere telefon etti. Kokudan 5. katta oturamıyoruz. Biz vergilerimizi veriyoruz. Orayı bıraktık buraya geldik kafa dinleyelim diye. Burada da aynı derdi yaşıyoruz. Biz bunu mu hak ediyoruz? Oy zamanı geldi mi şunu bunu yapacağız diyorlar” diye konuştu.

“SUSUZLUK ÇOK ZOR”

Sema Altun ise, “Ben de burada 10 yıldan fazladır yaşıyorum. Yaz geldiğinde ne hikmetse su gelmiyor. MASKİ’ye gittim. Suyumuzun gelmediğini söyledim. Buna bir çare bulun diye. Suyu pahalandıralım da en azından insanlar az kullansınlar dediler. Böyle bir şey olur mu dedim? Suyu pahalandıracaksınız ama yine zararı bize. Yine su çıkmayacak. Susuzluk çok zor. Çamaşırlarımızı, bulaşıklarımızı yıkayamıyoruz. Çünkü 20 gün su gelmedi. Buraya neden su çıkmıyor onu anlamış değilim. Her yerde su var şu kısımda su yok” ifadelerini kullandı.

“SUDAN ÇIKMIŞ BALIĞA DÖNDÜK”

Aysel Bilgiç isimli yurttaş ise şikâyetini şu şekilde ifade etti:

“Biz 19 günden beri buradayız. Geldiğimizin 3. günü bir fatura geldi 340 TL. Bahçem sulanık değildi. Kullanmışsın dediler. Evde bir hastam var. Bugün 19. gün çeşmeyi şöyle bir açıp şakır şakır suyun aktığını görmedim. Bugün sabah namazına kalktığımda yarım saat kadar vardı. İp gibi akıyor. Çamaşır mı atacağım, hastanın altını mı temizleyeceğim? Herhalde bu ay 2-3 bin TL gelir. Saat dönüyor ama su akmıyor. Ben yurtdışından buraya geldim. Eşimin sağlığı için geldik. Buranın iyi olacağı söylendi. Sudan çıkmış balığa döndük. Alışacağız diyorum ama baya sıkıntı çekiyoruz"