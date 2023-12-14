Manisa’dan kaçırılıp İran'da bulunan çocuk konuştu: 'Bana bu zulmü yaşatan...'

Yayınlanma: 14.12.2023 - 17:31

Güncelleme: 14.12.2023 - 17:48

Manisa'nın Salihli ilçesi Emirhacılı Mahallesi’nde ailesi ile birlikte yaşayan D.B., iddiaya göre 2 yıl önce 12 yaşındayken başka bir mahallede çiftlikte çalışan 26 yaşındaki Afgan uyruklu Nagıp Cahit Yusufi tarafından kaçırıldı.

İSTİSMAR SONUCU HAMİLE KALDI

Ailesi tarafından yapılan kaçırılma başvurusu üzerine yetkililer harekete geçti. Yapılan araştırma neticesinde 12 yaşındaki kızın İran’da olduğu tespit edildi. Çocuğun İran’da uğradığı istismar sonucu hamile kaldığı ve geçen sene bir bebek dünyaya getirdiği belirlendi.

"BANA BU ZULMÜ YAŞATAN..."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişimleriyle D.B., İran’dan Türkiye’ye getirildi. Afgan uyruklu Yusufi’nin ise İranlı makamlarca sınır dışı edildiği ortaya çıktı.

2 yıl sonra ailesine kavuşan 14 yaşındaki D.B., “Devletimiz sayesinde aileme yeniden kavuştum. Kaçırılma süreci ve sonrasında aileme yönelik çok fazla iftiralar atıldı. Bunları okuduğumda çok üzüldüm. Ayrıca bana bu zulmü yaşatan inşallah yakalanır ve adalete teslim edilir” dedi.

"SINIR DIŞI EDİLMİŞ"

Baba Mesut Göceci ise “Yaklaşık 2 yıldır kayıp olan kızımıza kavuştuğumuz için mutluyuz. Bu süreçte bizlerin yanında olan devletimizin tüm kurumlarına teşekkür ediyoruz. Kızımız ve torunumuz gayet sağlıklı. Kızımızı kaçıran Afganlı şahıs, İran tarafından sınır dışı edilmiş. Tekrar Türkiye’ye gelmesini istemiyoruz. Gelirse de inşallah yakalanır ve en ağır cezayı alır” diye konuştu.