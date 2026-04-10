Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanlığı'na ziyaret etti

Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanlığı'na ziyaret etti

10.04.2026 14:03:00
ANKA
Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanlığı'na ziyaret etti

ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un gözaltına alınmasının ardından İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek sürece ilişkin avukatlardan bilgi aldı. Bu tür uygulamaların giderek bir usul haline gelmesinin hukuka olan güveni zedelediğini vurgulayan Yavaş, “Hukukun temel ilkeleri açıkken, bu şekildeki işlemler toplumda adalet duygusunu sarsıyor” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un gözaltına alınmasının ardından Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile birlikte CHP Ankara İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek sürece ilişkin son durumu yerinde takip etti.

İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya gelen Yavaş, yürütülen soruşturmanın seyri hakkında avukatlardan bilgi aldı. Görüşmede, Ümit Erkol’un henüz sorgusunun yapılmadığı bilgisi paylaşıldı.

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Yavaş, İl Başkanı Erkol’un kaçma şüphesi ya da delil karartma ihtimali bulunmamasına rağmen evinden gözaltına alınarak İzmir’e götürülmesinin doğru bir yöntem olmadığını ifade etti.

Bu tür uygulamaların giderek bir usul haline gelmesinin hukuka olan güveni zedelediğini vurgulayan Yavaş, “Hukukun temel ilkeleri açıkken, bu şekildeki işlemler toplumda adalet duygusunu sarsıyor” dedi.

Yaşanan sürecin yalnızca bireyleri değil, ülkenin hukuk sistemi ve itibarını da etkilediğine dikkati çeken Yavaş, benzer uygulamaların Türkiye’ye zarar verdiğini, hiçbir fayda sağlamadığını belirtti. 

Ümit Erkol’un gözaltına alınmasına CHP Ankara İl Örgütü’nden tepki: 'Heveslerini kursaklarında bırakacağız'
Ümit Erkol’un gözaltına alınmasına CHP Ankara İl Örgütü’nden tepki: 'Heveslerini kursaklarında bırakacağız' CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un gözaltına alınmasına parti örgütünden tepki geldi. İl Sekreteri Yüksel Işık, işlemin hukuka aykırı olduğunu savunarak, "Hukuk devleti ilkesine sığmayacak şekilde yapılan bu şafak operasyonlarının hukuka olan inancı, adalete olan güveni zedelediğini aylardır ifade ediyoruz. İl Başkanımızı gözaltına alarak, partimizin yükselen grafiğini olumsuza çevirmek istiyorlar. Oysa bütün kamuoyu araştırmalarında, açık ara iktidara yürüdüğümüzü onlar da görüyorlar. Heveslerini kursaklarında bırakacağız" dedi.
Mansur Yavaş'tan Ümit Erkol açıklaması
Mansur Yavaş'tan Ümit Erkol açıklaması CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Bu tür uygulamalar hukuka olan güveni zedeler. Kimseye, ülkemize de bir fayda sağlamaz. İl Başkanımızın bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz" dedi.
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'a gözaltı... Siyasilerden tepki yağdı: 'Yarattıkları bu düzenin altında kalacaklar'
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'a gözaltı... Siyasilerden tepki yağdı: 'Yarattıkları bu düzenin altında kalacaklar' CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir'deki kooperatif soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. Erkol'un gözaltına alınmasına siyasilerden tepki yağdı.