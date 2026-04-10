Mansur Yavaş'tan Ümit Erkol açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"BİR AN ÖNCE SERBEST BIRAKILMASINI BEKLİYORUZ"

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İl Başkanımız Ümit Erkol’un gözaltına alınmasına ilişkin süreci yakından takip ediyoruz.

1 yılı aşkın süredir devam eden bir soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu gerekçe gösterilerek evinden alındı, gözaltı işlemi de İzmir’de devam ediyor.

Oysa kaçma şüphesi ya da delil karartma ihtimali dahi olmayan il başkanımızın ifadesi talimatla Ankara’da alınabilir ya da kendisi davet edilerek ifade verebilirdi.

Bu tür uygulamalar hukuka olan güveni zedeler. Kimseye, ülkemize de bir fayda sağlamaz. İl Başkanımızın bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Ümit Erkol, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen kooperatif soruşturmasında kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararına ilişkin şu açıklama yapılmıştı:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İzbeton AŞ üzerine yapılan usulsüzlükler ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İzmir İzbeton AŞ üzerinden İzmir ili Gaziemir ilçesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projeleri kapsamında iş insanları Gaziemir Yapı Kooperatifi kılıınarak menfaat teminine ilişkin zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belediye sahtecilik ve denetim görevinin ihmali suçlarından soruşturma yürütülerek kooperatif yeni yönetim kurulunun şikayet dilekçesi, mağdurların beyanı ve bilirkişi raporları esas alınmak suretiyle suç tarihlerinde İzbeton AŞ yetkilileri kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyeleri olduğu tespit edilen 10 şüpheli yönünden 9 Nisan tarihinde operasyon gerçekleştirilmiş olup gözaltı kararı tespit tesis edilmiştir. Haklarında gözaltı kararı verilen 10 kişiden şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alınmıştır."