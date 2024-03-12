Mansur Yavaş, yeni kampanya filmini paylaştı!

ABB Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş, yerel seçimlere ilişkin yeni kampanya filmini " "Hiç vazgeçilir mi memleket sevdasından... Vazgeçmeyiz. Vazgeçmeyeceğiz" ifadeleriyle yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 09:49
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne yönelik yeni kampanya filmini sosyal medya hesabından yayımladı. 

Yavaş, tanıtım filminin "Hiç vazgeçilir mi memleket sevdasından... Vazgeçmeyiz. Vazgeçmeyeceğiz" ifadeleriyle paylaştı.


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