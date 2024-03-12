Mansur Yavaş, yeni kampanya filmini paylaştı!
ABB Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş, yerel seçimlere ilişkin yeni kampanya filmini " "Hiç vazgeçilir mi memleket sevdasından... Vazgeçmeyiz. Vazgeçmeyeceğiz" ifadeleriyle yayımladı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne yönelik yeni kampanya filmini sosyal medya hesabından yayımladı.
Yavaş, tanıtım filminin "Hiç vazgeçilir mi memleket sevdasından... Vazgeçmeyiz. Vazgeçmeyeceğiz" ifadeleriyle paylaştı.
Hiç vazgeçilir mi memleket sevdasından... Vazgeçmeyiz. Vazgeçmeyeceğiz.#AzLafÇokİş pic.twitter.com/toWWDnORMt— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 12, 2024
31 Mart haberleri Ankara haberleri kampanya haberleri Mansur Yavaş haberleri Seçim haberleri sosyal medya haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Ayet’ sorusu!
- Murat Kurum'a büyük şok...
- Başsavcılıktan CHP'ye 'para sayma' soruşturması
- AKP'li Hatipoğlu'nu zora sokacak fotoğraflar...
- Bayram ikramiyesinde rakam belli oldu
- Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert tepki!
- Kobra Murat'tan üzen haber: Helallik istedi!
- Cenazede fotoğraf ısrarı: Şener Şen tepki gösterdi!
- Ulusal gazetede yayımlanan o ilana tepki!
- '4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı...'