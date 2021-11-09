Son dakika: Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralılara yapılacak yardımla ilgili ayrıntıları paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2021 Salı, 13:14
Son dakika: Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde
Abone Ol google-news

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, ekonomik krizle birlikte yurttaşların geçim sorunu yaşadığı günlerde yardım için harekete geçti.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Yavaş, Ankaralılara yapılacak yardımla ilgili ayrıntıları paylaştı.

Yavaş, "Ekonomik gidişat hiçbir hemşehrimizin belini bükmesin diye elimizi taşın altına koyuyoruz. 186.209 ailemizin Başkent Kart'larına 4 ayda toplam 2150'şer TL'den 400.349.350 TL doğalgaz desteğimizin 500 TL'lik ilk ödemesini 16 Kasım'da yapacağız. Birlikte iyileşeceğiz." dedi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler