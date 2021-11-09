Son dakika: Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralılara yapılacak yardımla ilgili ayrıntıları paylaştı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, ekonomik krizle birlikte yurttaşların geçim sorunu yaşadığı günlerde yardım için harekete geçti.
Twitter hesabından açıklamada bulunan Yavaş, Ankaralılara yapılacak yardımla ilgili ayrıntıları paylaştı.
Yavaş, "Ekonomik gidişat hiçbir hemşehrimizin belini bükmesin diye elimizi taşın altına koyuyoruz. 186.209 ailemizin Başkent Kart'larına 4 ayda toplam 2150'şer TL'den 400.349.350 TL doğalgaz desteğimizin 500 TL'lik ilk ödemesini 16 Kasım'da yapacağız. Birlikte iyileşeceğiz." dedi.
Ekonomik gidişat hiçbir hemşehrimizin belini bükmesin diye elimizi taşın altına koyuyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 9, 2021
186.209 ailemizin Başkent Kart'larına 4 ayda toplam 2150'şer TL'den 400.349.350 TL doğalgaz desteğimizin 500 TL'lik ilk ödemesini 16 Kasım'da yapacağız.
Birlikte iyileşeceğiz. pic.twitter.com/emm9E70E0k
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