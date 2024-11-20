Mansur Yavaş’tan eleştirilere sert yanıt: ‘Bazı çevreler, hata yapanların sorgulanmasına alışkın değil’

Yayınlanma: 20.11.2024 - 18:39

Güncelleme: 20.11.2024 - 18:39

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) bütçe görüşmeleri başladı. Görüşmelerden önce, AKP Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef aldı.

Yalçın, Yavaş’ın meclis oturumlarına katılımını yetersiz bulduğunu söyledi. Yavaş’ın geçtiğimiz ay Ankara Kent Konseyi’nde yaptığı bir konuşmaya atıfta bulunarak, "Londra’da bir belediyeyi gezerken belediye başkanının meclis üyeleri tarafından sorgulandığı bir modeli anlatmış ve Türkiye’de de böyle bir sistemin olması gerektiğini söylemiştiniz. Ancak bu sistem zaten burada mevcut. Her partiden meclis üyesi burada; siz de karşımızdasınız. Biz eleştirilerimizi hakaret ve iftira olmadan dile getiriyoruz” dedi.

"AÇIKÇA HESAP VERECEĞİM"

Yavaş, Londra modeli ile ilgili açıklamalarını anımsatarak Yalçın’a yanıt verdi. Yavaş, "Londra’daki usul, Belediye Başkanının sadece meclis üyelerine değil, halkın temsilcisi olarak belirlenen farklı kuruluşlara hesap vermesidir. Biz zaten burada hesabımızı veriyoruz. Ancak en önemlisi, Ankara halkına verdik ve halk, yüzde 60,5 ile onayladı. Bunun üzerine söylenecek bir şey yok. Londra usulü dediğim şeyi ise Türkiye’de ilk defa ben yapacağım. Türkiye’de 2 binden fazla belediye var; başka bir başkan varsa çıksın benimle aynı şekilde hesap versin. Ben faaliyetlerimi çeşitli kuruluşlardan seçilecek insanlara açıklayacağım, isimleri kendim belirlemeyeceğim ve açıkça hesap vereceğim” ifadelerini kullandı.

"HAKARET DİNLEMEK ZORUNDA DEĞİLİM"

Meclisteki eleştirilere değinen Yavaş, hakaret içerikli söylemlerden rahatsız olduğunu vurgulayarak, "Burada yaşananların hepsi kayıtlı. Geçmişte belediye başkanlarına hakaret edilmeyen bir meclis vardı. Ancak bugün, hakaretlere göz yumuluyor. Ben eleştirileri dinliyorum, hakareti değil. Eleştirileriniz olduğunda her birine yanıt veririm. Ancak ortada olmayan şeyleri, varmış gibi sunarak sormanız kabul edilemez," dedi.

‘BAZILARI HATA YAPANLARIN SORGULANMASINA ALIŞKIN DEĞİL’

Görev değişiklikleri ile ilgili eleştirilere de cevap veren Yavaş, "İki arkadaşımızın görev değişikliği yapıldı. Bunun altında bir şey aranması anlamsız. Bazı çevreler, hata yapanların sorgulanmasına alışkın değil. Bizim yaptığımız her şey şeffaf. Söyleyeceğiniz bir şey varsa açıkça söyleyin; iddialarınızı ispat edin" diye konuştu.