20 Kasım 2021 Cumartesi, 23:25

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, resmi TikTok hesabından müzikli paylaşımda bulundu. Videoda Yavaş'ın Anıtkabir'e baktığı görüntülerle birlikte, “Atam, gördüğünüz gibi Ankara emin ellerde artık bundan sonra” sözlerine yer verildi.

Mansur Yavaş’tan TikTok paylaşımı: Artık bu şehirde yağma hürriyeti yok — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 20, 2021

Videoda ayrıca Yavaş’ın daha önce söylediği şu sözlere yer verildi:

"ARTIK BU ŞEHİRDE YAĞMA HÜRRİYETİ YOK"

“Her devrin adamlarına, her AVM'nin ortaklarına, her partiden yandaş bulacak çapta yüzsüzlere, artık bu şehirde yağma hürriyeti yok. Biri gelir, biri gider. Bizim devran bitmez. Kim gelirse gelsin, ‘Ya bize diz çöker, ya ortak olur gözlerini yumdururuz' dönemi bitti artık. Yetim hakkı yedirilmeyecek. Yetim hakkı yedirilmeyecek. Yetim hakkı yedirilmeyecek.”

Yavaş'ın TikTok'taki paylaşımı kısa sürede 7 binden fazla beğeni aldı.