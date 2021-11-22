Mansur Yavaş yeni hizmeti duyurdu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kadınların saat 19:00'dan sonra EGO otobüslerinden istedikleri yerde inebileceklerini açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadınlarla ilgili önemli bir açıklama yaptı.
"YALNIZ YÜRÜMESİNLER DİYE"
Yavaş, saat 19:00'dan sonra Ankara EGO otobüslerine binen kadınların istedikleri yerde inebileceklerini belirterek "Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan yolda yalnız yürümesin diye biz hep buradayız" dedi.
Yavaş'ın açıklaması şu şekilde:
Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan yolda yalnız yürümesin diye biz hep buradayız. 365 gün saat 19.00'dan sonra EGO otobüslerimizden istediğiniz yerde inebilirsiniz.
Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan yolda yalnız yürümesin diye biz hep buradayız.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 22, 2021
365 gün saat 19.00'dan sonra EGO otobüslerimizden istediğiniz yerde inebilirsiniz. pic.twitter.com/JrmL3jiFB4
Video Haberler
- Taksici ile sürücü birbirine girdi
- Kadıgil'den üçüncü ittifak açıklaması
- Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Suudi Arabistan'a kar yağdı
- AKP'nin planını açıkladı, tarih verdi
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
En Çok Okunan Haberler
- Müslüme'yi bulan kadın konuştu
- Meclis'te 'Sedat Peker' kavgası
- '128 milyar dolardan fazla sattılar'
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- Nevşin Mengü'den kötü haber
- SGK'dan duyuru: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
- TCMB'den 'acil durum' beklentisi
- Soyer'den Kıbrıs Çıkartması
- Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti
- Fakıbaba'nın evine baskın iddiası