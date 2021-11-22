Mansur Yavaş yeni hizmeti duyurdu

22 Kasım 2021 Pazartesi, 18:02

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadınlarla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

"YALNIZ YÜRÜMESİNLER DİYE"

Yavaş, saat 19:00'dan sonra Ankara EGO otobüslerine binen kadınların istedikleri yerde inebileceklerini belirterek "Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan yolda yalnız yürümesin diye biz hep buradayız" dedi.

Yavaş'ın açıklaması şu şekilde:



Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan yolda yalnız yürümesin diye biz hep buradayız. 365 gün saat 19.00'dan sonra EGO otobüslerimizden istediğiniz yerde inebilirsiniz.