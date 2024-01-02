Mantar toplamaya çıkmıştı: 4 gündür aranıyor

Yayınlanma: 02.01.2024 - 12:04

Güncelleme: 02.01.2024 - 12:04

Geçen cumartesi Muğla bölgesinde sadece bu mevsimde yetişen bir mantar türü olan Çıntar toplamak için Marmaris ilçe sınırları içindeki Balan Dağı’na çıkıp kaybolan İsa Çiftçi’nin yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmişti.

İlk günden bu yana yapılan arama dördüncü gününde de arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde başladı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Marmaris İlçe Jandarma, askeri komando, AFAD, SAR, AKUT, Mag Ame Sar, Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Parklar Genel müdürlüğü Marmaris personeli ve bir çok gönüllü vatandaş sabahın ilk ışıkları ile Balan Dağı’nın sarp bölgesine geçti.

Jandarma ve AFAD’ın koordine ettiği İsa Çiftçi’nin arama çalışmalarında önce bölgenin yapısı anlatılan 100’ den fazla kişi ile özel iz takip köpekleri görev yapıyor.

Öte yandan Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Jandarma ekipleri şüpheli kayıp ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı bilgisi edinildi.