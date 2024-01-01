Mantar toplamaya gitmişti: Şimdi her yerde aranıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, yakınları ile mantar toplamaya giden ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki İsa Çiftçi her yerde aranıyor.

İHA
Yayınlanma: 01.01.2024 - 12:00
Mantar toplamaya gitmişti: Şimdi her yerde aranıyor
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Edinilen bilgiye göre, Balan Dağı’na mantar toplamak için giden 65 yaşındaki İsa Çiftçi’den yakınları uzun süre haber alamadı.

Şahsı kendi imkanları ile arayan ancak sonuç alamayan Çiftçi’nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. ihbar üzerine bölgeye ekipler jandarma, AFAD, Mah-Ame Sar ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler tarafından dağlık alanda yapılan aramada Çiftçi’nin izine rastlanmadı. Bölgeyi çembere alan ekipler 3 gündür arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.


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