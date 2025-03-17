Mardin'de acı olay: Otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı

Mardin'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Fatma Demir, hayatını kaybetti.

Mardin'de acı olay: Otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı
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DHA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 10:07

Feci kaza, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Yeniyol Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Demir'e çarptı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Fatma Demir’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Ömerli ilçesinin kırsal Sivritepe Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücünün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Etiketler: #mardin #Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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