Mardin'de acı olay... Su kovasına düşen çocuk kurtarılamadı!

Kızıltepe ilçesinde hayvanların su içtiği kovaya düşen 3 yaşındaki Mustafa Dal, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'de acı olay... Su kovasına düşen çocuk kurtarılamadı!
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DHA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 16:12

Mardin'in Kızıltepe ilçesine kırsal Arıklı Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; Mustafa Dal (3) adlı çocuk, dengesini kaybederek hayvanların su içtiği kovaya düştü. Ailesinin fark ettiği Mustafa için, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mustafa, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cansız beden otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #cansız beden #Kova #mardin #Çocuk

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