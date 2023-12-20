Mardin'de cezaevinde hareketlilik: 'Yangın tatbikatı' gerçek sanıldı
Mardin’in Midyat ilçesindeki M Tipi Kapalı Cezaevi’nde yapılan yangın tatbikatı, gerçek sanıldı. Cezaevinden dumanların yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.
Midyat ilçesindeki M Tipi Kapalı Cezaevi’nde, sabah saatlerinde yangın tatbikatı yapıldı. İtfaiyenin ne kadar sürede ulaştığının da tespit edildiği tatbikat, haberi olmayanlarda paniğe yol açtı.
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Cezaevindeki hareketliliği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Dumanın yükseldiği cezaevi ve çok sayıda itfaiyenin siren çalarak içeri girmesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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