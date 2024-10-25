Mardin'de faciadan dönüldü! Hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Mardin’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Mardin'de faciadan dönüldü! Hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 16:00

Edinilen bilgiye göre, Artuklu-Kızıltepe karayolu Türkmen geçidinde Serhat A. (24) idaresindeki 16 DH 952 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi #mardin

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