Mardin'de kaza sonrası taşlı-sopalı kavga çıktı: Yaralılar var...

Yayınlanma: 28.04.2025 - 10:40

Güncelleme: 28.04.2025 - 10:41

Edinilen bilgilere göre, Mazıdağı ilçe merkezinde düğün konvoyundaki bir araç, seyir halindeki başka bir araç ile çarpıştı.

YARALILAR VAR

Maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında yaşanan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ki ilk müdahalenin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.