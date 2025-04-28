Mardin'de kaza sonrası taşlı-sopalı kavga çıktı: Yaralılar var...

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde trafik kazası sonrası çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Mardin'de kaza sonrası taşlı-sopalı kavga çıktı: Yaralılar var...
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İHA
Yayınlanma: 28.04.2025 - 10:40

Edinilen bilgilere göre, Mazıdağı ilçe merkezinde düğün konvoyundaki bir araç, seyir halindeki başka bir araç ile çarpıştı.

YARALILAR VAR

Maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında yaşanan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ki ilk müdahalenin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #mardin #kaza

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