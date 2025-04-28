Mardin'de kaza sonrası taşlı-sopalı kavga çıktı: Yaralılar var...
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde trafik kazası sonrası çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mazıdağı ilçe merkezinde düğün konvoyundaki bir araç, seyir halindeki başka bir araç ile çarpıştı.
YARALILAR VAR
Maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında yaşanan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ki ilk müdahalenin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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