Mardin'de midibüs ile TIR çarpıştı: 18 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsü olarak kullanılan midibüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 12:06
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Feci kaza, sabah saatlerinde Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen TIR ile yolcu midibüsü, Şenyurt Caddesi üzerindeki Akkalın köyü kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile midibüsteki 16 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Muhammed Şükrü S., Kasım Ç., Semanur S., Halime A., Bilal B., Muhammed C., İslam C., Nisanur K., Mehmet C., Hazal D., Zeynep Ş., Asmin D., Esra Y., Eren E., Baver E., Rojin G., Fidan G. ve Azat G., ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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