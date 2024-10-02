Mardin'de otomobil ile çarpışan minibüs devrildi: 3 yaralı

Yayınlanma: 02.10.2024 - 17:45

Güncelleme: 02.10.2024 - 17:46

Feci kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Mezarlık Caddesi'nde meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 47 LH 347 plakalı minibüs ile 19 HD 395 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, devrilen minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.