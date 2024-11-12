Mardin'de Roma ve Bizans dönemine ait 597 sikke ele geçirildi
Mardin’de, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait 597 sikke ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir araçta arama yapıldı.
Aramada Roma ve Bizans dönemine ait 597 adet sikke ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Operasyonda yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen sikkeler ise korunmak üzere Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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