Mardin'de sokak ortasında vahşet: 'Borç' meselesi nedeniyle tartıştığı babasını öldürdü
Mardin’de İlhami Vural (47), borç- alacak meselesi yüzünden tartıştığı oğlu tarafından sokak ortasına tabancayla vurularak hayatını kaybetti.
Kızıltepe ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda dün akşam saatlerinde, baba İlhami Vural ile ismi henüz öğrenilmeyen oğlu arasında borç- alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.
SOKAK ORTASINDA ATEŞ ETTİ
Büyüyen tartışmada oğlu, yanında getirdiği tabancayla babası İlhami Vural’a ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BABA KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İlhami Vural’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Vural’ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, oğlu ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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