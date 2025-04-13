Mardin’de TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Mardin’de TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 13.04.2025 - 11:29

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde İpek Mahallesi’nde plakası belirlenemeyen TIR ile 47 AAF 072 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, araçta bulunan Selim K. (36) Sultan K. (32) Halime K. (11) Mehmet Emin K. (9) Mehmet Ali K. (10) ve Musa K. (1) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #mardin #araç #kaza

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