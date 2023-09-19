Market önünde oturanlara silahlı saldırı... Birkaç tur atıp ateş ettiler!

Yayınlanma: 19.09.2023 - 17:24

Güncelleme: 19.09.2023 - 17:29

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Halil Rıfat Paşa Mahallesi Arel Sokak’ta dün saat 15.00 sıralarında silahlı saldırı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre motosikletli 2 saldırgan, sokakta birkaç tur attıktan sonra market önünde oturan 2 kişiye silahla ateş etti. Saldırıya uğrayanlardan biri önce markete kaçtı.

Ardından da marketten çıkarak koşmaya başladı. Motosikletli saldırganlar ise, kaçan kişinin peşinden giderek ateş etmeye devam etti. Bir süre sonra motosikletli saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI!

Güvenlik kamerası görüntülerinde, motosikletli 2 kişinin sokakta birkaç tur attıktan sonra market önünde oturan kişilere ateş ettiği, silahlı saldırı anında çevredeki esnafın ve yurttaşların yaşadığı panik görülüyor. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, saldırı anı bir yurttaşın cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

PARK HALİNDEKİ ARACA MERMİ İSABET ETTİ!

Yaşanan kovalamaca sırasında seken bir kurşun, park halindeki otomobilin bagaj kapağını delip geçti; ön ve arka koltuğuna saplandı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.