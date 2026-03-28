Marketlerde yeni dönem: O ürünlerde artık 'krema' yazmayacak

28.03.2026 10:54:00
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi standartlarını karşılamayan ve benzer amaçlar için üretilen ürünlerin etiketinde artık "krema" yerine "kremsos" ifadesinin kullanılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Krema görünümlü yanıltıcı ürünlere geçit verilmeyeceği vurgulanan paylaşımda, Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği ile bitkisel yağlı karışımların "krema" adıyla piyasaya arz edilmesinin önüne geçilerek, gıdada bilgi kirliliğine son verildiğinin altı çizildi.

KREMA YERİNE 'KREMSOS'

Paylaşımda, "Türk Gıda Kodeksi standartlarını karşılamayan ve benzer amaçlar için üretilen ürünlerin etiketinde artık 'krema' ifadesi kullanılamayacak. Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi amacıyla, bu tür ürünlerde tanımlayıcı ad olarak 'kremsos' ifadesi kullanılacak" bilgisi yer aldı.

