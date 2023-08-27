Marmara Adası’nda tekne alabora oldu: 1 ölü

Balıkesir’in Marmara Adası’nda 4 kişi tekne ile gezintiye çıktığı sırada fırtınaya yakalandı. Teknenin alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 27.08.2023 - 14:32
Marmara Adası’nda tekne alabora oldu: 1 ölü
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Edinilen bilgiye göre, Marmara Adası Çınarlı Mahallesi liman girişinde gezintiye çıkan 4 arkadaşın bulunduğu tekne fırtına sebebiyle alabora oldu.

Teknede bulunan 4 kişiden 3’ü kurtarılırken, denizden baygın şekilde çıkarılan Seyfi Sercan Kalyoncu (38) ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Kalyoncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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