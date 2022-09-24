Marmara Denizi'nde deprem

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2022 Cumartesi, 17:14
Marmara Denizi'nde deprem
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre, saat 16.20'da merkez üssü Marmara Denizi olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13.6 km olarak belirlendi.


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