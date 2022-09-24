Marmara Denizi'nde deprem
Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre, saat 16.20'da merkez üssü Marmara Denizi olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13.6 km olarak belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 24, 2022
MARMARA DENIZI https://t.co/ccBNBAreKR
24.09.2022, 16:10:35 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 13.6 km#Kandilli
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