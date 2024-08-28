Marmara Denizi'nde makine arızası yapan Ro-Ro gemisi Ambarlı Limanı'na çekildi

Bandırma’dan hareket eden ve makine arızası nedeniyle Marmara Denizi'nde 12 saat mahsur kalan Ro-Ro gemisi Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörü tarafından çekilerek Ambarlı Limanına demirletildi.

DHA
Yayınlanma: 28.08.2024 - 10:14
Marmara Denizi'nde makine arızası yapan Ro-Ro gemisi Ambarlı Limanı'na çekildi
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Balıkesir Bandırma'daki Çelebi Limanından 68 araç ve yolcusuyla Ambarlı Limanına gitmek için hareket eden 'İstanbul N' isimli 135 metre uzunluğundaki Türk bayraklı Ro-Ro gemisi 02.30 sıralarında Kapıdağ Yarımadası açıklarında makine arızası yaptı.

İlk müdahalenin gemi mürettebatı tarafından yapılmasının ardından, kaptanın yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü ve KIYEM botları olay yerine sevk edildi.

Marmara Adası'na doğru sürüklenen gemi, Kurtarma-2 römorkörü tarafından Ambarlı Limanı'na çekildi.

Sabah saat 08.30 sıralarında Ambarlı Limanı'na güvenli bir şekilde demirletilen gemide herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.


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