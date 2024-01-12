Marmara Denizi'nde panik anları: Dalgalar Adalar vapurunu neredeyse batıracaktı!
İstanbul'da bugün kuvvetli poyraz etkisini gösterdi. Sert esen rüzgarda Adalar vapuru Marmara Denizi'nde zar zor yol aldı. Vapurun dev dalgalar arasında ilerleyişi cep telefonu kameralarına yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günlerdir uyarı üstüne
uyarı yapılıyordu. Beklenen kar yağışı İstanbul'a geldi.
Etkili olan soğuk havanın ardından yüksek kesimlerde kar
yağışı başladı. Kartal'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yakacık
Mahallesi, Aydos Ormanı bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Aydos
Yolu'nda trafik oluştu.
ADALAR VAPURUNA AİT GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU
Öte yandan İstanbul'daki şiddetli rüzgarda Adalar vapurunun
denizdeki dalgalar arasında ilerlediği ana ait görüntüler gündem oldu.
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