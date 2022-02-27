Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli
Marmara Denizi'nde sabahtan bu yana etkisini gösteren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 16 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.
DENİZE AÇILAMADI
Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle küçük tekne balıkçıları bugün denize açılamadı. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hüseyin Oğuz, hava normale dönene kadar balıkçıların limanda beklemeye devam edeceğini söyledi. Poyrazın gün boyunca etkili olması bekleniyor.
İlgili Haberler
- 'Yalan Rüzgarı' dizisinin yıldızı Sally Kellerman hayatını kaybetti
- Hazırgiyim sektörü rüzgar ve güneş enerjisine yöneliyor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
En Çok Okunan Haberler
- Soyunma odasında saldırı ve küfür!
- Ukrayna’da mahsur kalan Türk tır şoförleri isyan etti
- CHP'li Ünal Çeviköz'den 'çekimser oy' tepkisi
- Polonya-Ukrayna sınırı çocuklu aileler hariç kapatıldı
- Güreş Federasyonu Başkanından birlik mesajı
- Adana Demirspor, Malatyaspor'a hazırlanıyor
- Netflix Türkiye'nin Mart 2022 programı belli oldu
- 75 yaş üstünde görülüyor: Görme kaybına sebep olabilir
- Uzmanından uyarı: Her yüz için burun estetiği farklıdır
- 'Koronavirüs, dermatolojik rahatsızlıklara yol açabilir'