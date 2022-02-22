Hazırgiyim sektörü rüzgar ve güneş enerjisine yöneliyor
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, elektrik zamlarından etkilenen tekstilcinin, rüzgar ve güneş enerjisindeki teşviklerle bu alana yönelik yatırımlarını artıracağını belirtti.
Hazırgiyim sektörü son açıklanan rüzgar ve güneş enerjisindeki teşviklerle elektrik zamlarından kaçmayı hedefliyor. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye genelindeki 2 bin işletmenin ve özellikle de Anadolu’daki fabrikaların bu yatırımlara hazırlandığını anlatarak bu projelerin sektör açısından 1 milyar dolarlık bir yatırım büyüklüğüne ulaşacağını belirtti.
Moskova’da düzenlenen Collection Premiere Moscow (CPM) ve ve Child and Junior Fashion Show’da (CJF) gazetecilere açıklama yapan Gültepe, vergi dışında kredi finansman teşvikinin enerji yatırımlarını hızlandıracağını söyledi. Gültepe, “4-5 sene içinde işletmelerin yüzde 80’i kendi enerjisini kendisi üretmeye başlar” dedi. Gültepe, sektör açısından mart ayının kritik olduğuna dikkat çekerek “Yeni maliyetlerin çıktıları özellikle martta belli olur” dedi. Toplam maliyetlerinin yüzde 80’inin dolar bazlı olduğunu ve sektörün 2022 için döviz bazında yüzde 25 olması gereken zam oranını en fazla yüzde 15 olarak gerçekleştirebildiğini ifade eden Gültepe, “Müşterinin de fiyat artışlarından kafası karıştı. İkinci yarıda farklı bir maliyetle karşılaşmazsak 23 milyar dolarlık ihracatı yakalarız” dedi.
RUSYA’DA HEDEF İKİNCİLİK
Rusya’nın yıllık 8 milyar doları aşkın hazırgiyim ürünü ithal ettiğini belirten İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, “1 milyar dolarla üçüncü büyük hazırgiyim tedarikçisiyiz. Rusya’da 20’yi aşkın markamız 600’e yakın mağaza ve 1000 civarında satış noktamız var” dedi. Fuara İHKİB öncülüğünde 119 firma katılıyor. 23 bini aşkın alıcının ziyaret ettiği fuarda bu sezon 3 bin metrekarelik alan Türk firmalarına ayrıldı.
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