Marmara'da sıcaklıklar mevsim normalleri ve altına düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için hava sıcaklıklarının, bu hafta başından itibaren azalacağını bildirdi.

DHA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 17:00
Marmara'da sıcaklıklar mevsim normalleri ve altına düşecek
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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bugünden itibaren 14 Ağustos'a kadar hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği kaydedildi.

Sıcaklıkların, İstanbul'da 28-30, Edirne'de 31-32, Kırklareli'de 27-31, Tekirdağ'da 27-30, Kocaeli'de 30-33, Sakarya’da 29-32, Yalova’da 26-30 derece civarında seyredeceği belirtildi.


Marmara Sıcaklık hava durumu

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