Marmara'da sıcaklıklar mevsim normalleri ve altına düşecek

Yayınlanma: 07.08.2023 - 17:00

Güncelleme: 07.08.2023 - 17:35

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bugünden itibaren 14 Ağustos'a kadar hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği kaydedildi.

Sıcaklıkların, İstanbul'da 28-30, Edirne'de 31-32, Kırklareli'de 27-31, Tekirdağ'da 27-30, Kocaeli'de 30-33, Sakarya’da 29-32, Yalova’da 26-30 derece civarında seyredeceği belirtildi.