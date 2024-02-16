Marmara'daki batan gemi faciasında yeni ayrıntılar... Kayıp kaptanın oğlu konuştu: 'Babam bu gemi batacak diyordu!'

Marmara Denizi’nde fırtınada batan 1250 ton mermer tozu yüklü Batuhan A isimli geminin ikinci kaptanı Hasan Mehmet Uyanık’ın yola çıkmadan önce oğluna "Batacak bu gemi ama hayırlısı" dediği ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 12:25
Marmara'daki batan gemi faciasında yeni ayrıntılar... Kayıp kaptanın oğlu konuştu: 'Babam bu gemi batacak diyordu!'
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Marmara Denizi Karacabey Boğazı Kurşunlu Mahallesi’nin 3 deniz mili açığında batan Batuhan A isimli gemideki 6 mürettebatı arama çalışmalarına havadan, karadan ve denizden devam ediliyor.

Balıkesir’in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan 1250 ton mermer tozu yüklü gemideki mürettebatı arama çalışmaları gece boyunca devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan, karadan ve denizden arama çalışması başlatıldı.

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Marmara'da batan geminin enkazından ilk görüntüler geldi

456 personel ile yapılan aramalara Türkiye’nin en büyük arama kurtarma gemisi Nene Hatun, Kocaeli’nden gelen TSK’ya ait mayın arama gemisi, Kıyı Emniyeti'ne ait 1 adet uçak, helikopter, çok sayıda sonar sistemleri ile donatılmış bot ile römorkör eşlik ediyor.

Kayıp 6 mürettebatın yakınları ise çalışmaları kriz merkezinden takip ederek, mutlu bir haber gelmesini bekliyor.

İKİNCİ KAPTAN OĞLUNA "BATACAK BU GEMİ" DEMİŞ

Karacabey’in Kurşunlu Mahallesi’ndeki kriz merkezinde mürettebat yakınlarının umutlu bekleyişi devam ederken, geminin ikinci kaptanı Hasan Mehmet Uyanık’ın oğlu Abdullah Uyanık’a yola çıkmadan önce "Batacak bu gemi ama hayırlısı" dediği ortaya çıktı.

Abdullah Uyanık, "Dün itibarıyla haber geldi. Daha sonra babamı aradım ama ulaşamadım. Evde bekliyorduk, sonra da buraya geldik. SOS uyarısı 06.32’de veriliyor ve sinyal 07.12’de kesiliyor. Bunun incelenmesini istiyorum. 40 dakikalık bir süreçte Marmara Denizi’nde nasıl ulaşamıyorlar. Burası Karadeniz değil, Akdeniz değil. Ben de 3 yıl gemilerde çalıştım. Tamam bu saatten sonra bir şey geri gelmeyecek ama sonrası için tedbir alınması gerekiyor" dedi.

Uyanık, sözlerine şöyle devam etti:

"Babam çok eski gemici. Gemicilikten kaptanlığa yükseldi. Yaklaşık en az 40 senesi var. En son yola çıkmadan birkaç gün önce iletişim kurdum. Sürekli ’Batacak bu gemi’ diyordu. Eski gemi olduğu için ben bırak diyordum ama babam sevdiği için bırakmıyordu. Gemi çok eskiydi. Bu geminin ve buna benzerlerinin hurdaya ayrılması gerekiyor."


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