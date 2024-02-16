CHP'nin 'Sancak Gemisi' yola çıktı!
1999 yılından bu yana sosyal demokratlarca yönetilen ve 22 yılık AKP iktidarına karşı en dirençli kent konumunda olan İzmir, CHP siyaseti ve siyasetçileri için büyük önem taşır.
Siyasal gözlemciler
tarafından CHP’nin “amiral gemisi” ve “sancak gemisi” olarak da tanımlanan İzmir, yeni bir yerel seçim sürecini yaşıyor. İzmir’i “sancak gemisi” olarak tanımlayan ve hem ana muhalefetin ve hem de parti içi değişimin başkenti olarak gördüğünü ifade eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Karşıyaka’daki aday tanıtım toplantısıyla, ‘sancak gemisi’ni yola çıkardı.
ÖZEL BİR MİSYON
Adaylaşma sürecinde başta büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer olmak üzere, metropoldeki bütün belediye başkanlarını değiştiren CHP’nin toplantısına, görevde bulunan CHP’li başkanların katılıp katılmayacakları doğrusu merak ediliyordu. Başkanların aday tanıtım toplantısına katılmamaları, bir bakıma İzmir’deki sıkıntının devam ettiğini gösterdi. Buna karşın salon oldukça kalabalık ve coşkuluydu. Konuşmasında İzmir’de yaptıkları radikal değişimi savunan Özel, İzmir’de adeta bir “kadın ve gençlik devrimi” yaptıklarını vurguladı.
İzmir’de bir anlamda CHP’nin geleceğini vitrine çıkardıklarını söyledi. Böylece
CHP’nin ikinci yüzyılı için İzmir’e özel bir
misyon ve işlev yükledi. Ayrıca büyükşehir adayları Cemil Tugay’ı da övgü dolu
sözlerle sahiplendi. Yalnızca CHP’lilerin
oylarına değil, sosyal demokratıyla,
muhafazakâr demokratıyla ve milliyetçi
demokratıyla İzmir’in tüm demokratlarının oylarına talip olduklarının altını çizen Özel, sandıkta “İzmir ittifakı” ve ülke genelinde de ‘Türkiye ittifakı’ kurarak
başarıya ulaşacaklarını söyledi.
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