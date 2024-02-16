CHP'nin 'Sancak Gemisi' yola çıktı!

Yayınlanma: 16.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 16.02.2024 - 03:00

Siyasal gözlemciler tarafından CHP’nin “amiral gemisi” ve “sancak gemisi” olarak da tanımlanan İzmir, yeni bir yerel seçim sürecini yaşıyor. İzmir’i “sancak gemisi” olarak tanımlayan ve hem ana muhalefetin ve hem de parti içi değişimin başkenti olarak gördüğünü ifade eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Karşıyaka’daki aday tanıtım toplantısıyla, ‘sancak gemisi’ni yola çıkardı.



ÖZEL BİR MİSYON



Adaylaşma sürecinde başta büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer olmak üzere, metropoldeki bütün belediye başkanlarını değiştiren CHP’nin toplantısına, görevde bulunan CHP’li başkanların katılıp katılmayacakları doğrusu merak ediliyordu. Başkanların aday tanıtım toplantısına katılmamaları, bir bakıma İzmir’deki sıkıntının devam ettiğini gösterdi. Buna karşın salon oldukça kalabalık ve coşkuluydu. Konuşmasında İzmir’de yaptıkları radikal değişimi savunan Özel, İzmir’de adeta bir “kadın ve gençlik devrimi” yaptıklarını vurguladı.

İzmir’de bir anlamda CHP’nin geleceğini vitrine çıkardıklarını söyledi. Böylece CHP’nin ikinci yüzyılı için İzmir’e özel bir misyon ve işlev yükledi. Ayrıca büyükşehir adayları Cemil Tugay’ı da övgü dolu sözlerle sahiplendi. Yalnızca CHP’lilerin oylarına değil, sosyal demokratıyla, muhafazakâr demokratıyla ve milliyetçi demokratıyla İzmir’in tüm demokratlarının oylarına talip olduklarının altını çizen Özel, sandıkta “İzmir ittifakı” ve ülke genelinde de ‘Türkiye ittifakı’ kurarak başarıya ulaşacaklarını söyledi.

