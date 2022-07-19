Marmara’nın batısı için 'fırtına' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nin batısı için fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, rüzgarın bugün ve yarın Marmara’nın batısı (Tekirdağ ve Edirne’nin güneyi) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.
Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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