Marmaray Bostancı’da tren raylarına atlayan kişi hayatını kaybetti
Marmaray Bostancı durağında tren raylarına atlayan bir şahıs, trenin altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, Marmaray Bostancı durağında saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Gebze yönüne gitmekte olan Marmaray treni Bostancı istasyonuna yaklaştığı esnada bir kişi iddiaya göre tren raylarına atladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede henüz kimliği belirlenemeyen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan intihar vakası dolayısıyla seferlerde aksama olduğu, savcılık incelemesinin ardından seferlerin normale döndüğü bildirildi.
Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bostancı İstasyonunda saat 18.18'de meydana gelen intihar vakası nedeniyle trenler tek hatta işletildiğinden seferlerimizde aksamalar meydana gelmiştir. Cumhuriyet savcılığının olay yeri incelemesinin ardından seferlerimiz normale dönmüştür."
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