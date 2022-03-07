Çifte 'Neden sevişiyorsunuz' dedi, ardından saldırdı
Marmaray'da seyahat eden bir yolcu, karşısında oturan gençlere 'Neden sevişiyorsunuz' diyerek tekme tokat saldırdı. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Marmaray Kartal istasyonunda akşam saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir şahis birbirine sarılan bir çifte saldırdı.
Edinilen bilgiye göre, Marmaray’daki yolculardan biri, karşısında oturan genç çifte ‘Terbiyesizlik yapmayın, neden sevişiyorsunuz’ diyerek laf attı.
Gencin de karşılık vermesi üzerine şahıs gençlere saldırdı.
Çifte 'Neden sevişiyorsunuz' dedi, ardından saldırdı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) March 7, 2022
KAVGA ANI KAMERALARDA
Marmaray’da bulunan diğer yolcular kavgayı ayırmaya çalıştı. Gençler Kartal istasyonunda inerken, diğer yolcu yoluna devam etti.
Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolcunun gençle yumruklaştığı, diğer yolcuların da kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.
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