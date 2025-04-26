Marmaris Belediyesi’nden ihale iddialarına yanıt: 'İddialar asılsız, yasal işlem başlatılacak'

Marmaris Belediyesi, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında ortaya atılan "usulsüz ihale" iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen asılsız ve mesnetsiz olduğu ifade edildi.

Marmaris Belediyesi’nden ihale iddialarına yanıt: 'İddialar asılsız, yasal işlem başlatılacak'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.04.2025 - 23:31

Belediye tarafından yapılan bilgilendirmede, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan kiralık araçların teminine ilişkin ihale sürecinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda ve açık ihale usulüyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

İhaleye katılan firmalardan geçici teminat mektubu sunmayanların, mevzuat gereği ihale dışı bırakıldığı, kalan istekliler arasında yaklaşık maliyetin altında teklif sunan ve ekonomik açıdan en avantajlı firmayla sözleşme imzalandığı belirtildi.

"YASAL İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR"

İhale sürecinin her aşamasında ilgili yasa ve yönetmeliklere tam uyum gösterildiğinin altı çizilen açıklamada, "Belediyemizi yıpratmaya yönelik asılsız iddialarda bulunan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Marmaris Belediyesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapma gereği duyulduğunu belirterek, sürecin tamamen şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü kaydetti.


Etiketler: #Marmaris Belediyesi #ihale #açıklama

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