Marmaris Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız tutuklandı!

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, ''tefecilik'' iddiasıyla tutuklandı. Ayyıldız'ın ifadesinde 'Şimşekler suç örgütü lideri olduğu iddia edilen A.Ş. ile yaklaşık 2,5 yıl önce tanıştığını ve villa inşaatı sırasında yaşadığı nakit sıkıntısı nedeniyle 3 milyon TL aldığını' söylediği aktarıldı.'

Marmaris Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız tutuklandı!
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ANKA
Yayınlanma: 29.03.2025 - 10:06

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Marmaris'te ''tefecilik'' suçuna yönelik yürütülen soruşturmada, "Şimşekler" adlı suç örgütüne yönelik operasyonlarda 25 Mart'ta Muğla ve Diyarbakır'da 8 kişi gözaltına alınmıştı. Daha sonra yapılan çalışmalarda yakalanan bir kişiyle birlikte toplam gözaltı sayısı 9 olmuştu.

Aralarında Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız'ın ve örgüt lideri A.Ş.'nin de bulunduğu 9 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Marmaris Cumhuriyet Savcılığı, 9 kişiyi tutuklama talebiyle mahkemeye gönderdi.

Ayyıldız'ın, ''Şimşekler suç örgütü lideri olduğu'' iddia edilen A.Ş. ile para ilişkisine dair ifadesinde, ''A.Ş. ile yaklaşık 2,5 yıl önce tanıştığını ve villa inşaatı sırasında yaşadığı nakit sıkıntısı nedeniyle 3 milyon TL aldığını'' söylediği öğrenildi.

Mahkeme, Başkan Mehmet Ayyıldız dahil 8 kişinin tutuklanmasına, bir kişinin ise serbest bırakılmasına karar verdi. 


Etiketler: #Esnaf #Marmaris #Tefecilik #tutuklama

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