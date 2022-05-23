Marmaris'te durdurulan kamyonette 10 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan kamyonette 10 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.

DHA
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:34
Marmaris'te durdurulan kamyonette 10 kaçak göçmen yakalandı
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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yalacıboğaz mevkisinde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Araçta Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen ile organizatör şüphelisi 1 kişi yakalandı. Göçmenlerin sırt çantalarında 8 can simidi, 2 hava pompası ve can yelekleri ele geçirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Organizatör şüphelisi Y.T.'nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


muğla kaçak göçmen

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