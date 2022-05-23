Marmaris'te durdurulan kamyonette 10 kaçak göçmen yakalandı

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:34

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yalacıboğaz mevkisinde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Araçta Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen ile organizatör şüphelisi 1 kişi yakalandı. Göçmenlerin sırt çantalarında 8 can simidi, 2 hava pompası ve can yelekleri ele geçirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Organizatör şüphelisi Y.T.'nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.