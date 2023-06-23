Marmaris’te orman yangını!

Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün yangına müdahalesi sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 15:47
Abone Ol google-news

Muğla'nın Marmaris ilçesi Sarıana Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.

Ormanlık alandaki yangının ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale başlarken ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


muğla Marmaris Yangın

İlgili Haberler

Bursa'da kimyasal maddelerin de bulunduğu işletmede büyük yangın: 2 yaralı

Bursa'da kimyasal maddelerin de bulunduğu işletmede büyük yangın: 2 yaralı
Manisa'da orman yangını... Kısmen kontrol altına alındı!

Manisa'da orman yangını... Kısmen kontrol altına alındı!
Son dakika... Manisa'daki geri dönüşüm tesisinde büyük yangın!

Son dakika... Manisa'daki geri dönüşüm tesisinde büyük yangın!

En Çok Okunan Haberler