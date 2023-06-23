Marmaris’te orman yangını!
Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün yangına müdahalesi sürüyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Sarıana Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.
Ormanlık alandaki yangının ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale başlarken ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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