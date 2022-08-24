Marmaris'te safari aracı devrildi: Hayatını kaybedenler ve yaralılar var

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:48

Edinilen bilgiye göre, turistleri taşıyan safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Terası mevkisinde devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre safari aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. 6 kişi yaralandı.