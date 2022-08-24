Marmaris'te safari aracı devrildi: Hayatını kaybedenler ve yaralılar var

Muğla’nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan safari aracı devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre cipin devrilmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. 6 kişi yaralandı.

AA/İHA
24 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:48
Marmaris'te safari aracı devrildi: Hayatını kaybedenler ve yaralılar var
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Edinilen bilgiye göre, turistleri taşıyan safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Terası mevkisinde devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre safari aracının devrilmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. 6 kişi yaralandı.


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