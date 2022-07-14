Safari cipi kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde turist taşıyan safari cip uçuruma yuvarlandı. 2 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu.
Antalya'nın Oymapınar bölgesine safari düzenleyen bir tur firmasına ait M.D. idaresindeki 07 NZP 12 plakalı cip, saat 12.00 sıralarında sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. 300 metre yuvarlanan cipin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Turistlerden biri de hastanede hayatını kaybetti.
Ölen turistin kimliğinin belirlenmeye çalışıldığı belirtildi.
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Kazada ölen araç sürücüsü ve turistle birlikte yaralanan turistlerin isimleri belirlendi. Daha önce 8 olarak açıklanan yaralı sayısının ise 10’a yükseldiği öğrenildi.
Kazada cip şoförü Bölükbaş Dinç’in (66) olay yerinde, Alman uyruklu Heike Merter’in (60) ise götürüldüğü özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Alman uyruklu Dorte Wengelin (59), Muhammed Zaitoun ve Uğur Başbudak’ın (4) hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Kazada ayrıca İsveçli Tasnim Abodaher (20), Pınar Meryem Buldum (37), Bilal Deniz Buldum (11), Mahmut Doğan (30), Ebru Güneş Doğan (32), Mira Başbudak (9) ve Esen Başbudak'ın (38) kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerine devam edildiği kaydedildi.
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