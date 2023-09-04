Marmaris'te yangın... Bölgeye karadan ulaşılamıyor!
Muğla’nın Marmaris ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Karacasöğüt Mahallesi'nde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Çıkan yangına ekipler tarafından hava müdahalesi başladı.
Bugün Marmaris’te ihbar edilen dört yıldırım yangını kısa sürede söndürülürken kara yolu geçişinin sıkıntılı olduğu bölgelerde hava ekipleri sık sık sortiler ile mücadeleye devam ediyor.
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