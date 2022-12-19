Marmaris’teki yunus parkında 5. yunus ölümü!
Marmaris’te bulunan yunus gösteri merkezinde bir yunus balığının daha öldüğü öğrenildi. Tesisin, yasak olmasına rağmen ölen yunusların yerine yenilerini getirmek amacıyla girişimlerde bulunması yurttaşların tepkisine neden oldu.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren yunus gösteri merkezinde tutsak haldeki yunuslardan Jonas adlı bir yunusun daha öldüğünü belirten Yunuslara Özgürlük Platformu, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Şu ana kadar yunus gösteri merkezinde ölen yunus balığı sayısının 5 olduğunu ifade eden platform yetkilileri, yaptıkları suç duyurusundaki delilleri, fotoğraf ve video olarak paylaşacaklarını duyurdu.
"YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"
Konuyla ilgili açıklama yapan Yunuslara Özgürlük Platformu Kurucusu Öykü Yağcı, “Media On Taiji ekibi aracılığıyla, Jonas olduğu tahmin edilen hasta bir yunusun daha tesiste öldüğü ve Daisy ile Eva adlı kalan iki yunusun Antalya'daki bir yunus gösteri merkezine transfer edildiği bilgisine ulaştık. Yaklaşık 1,5 - 2 yıl içinde tutsak edilen 5 yunusun hayatını kaybettiği Marmaris'teki hayvan hapishanesi, şu anda Antalya'da bir yunus parkı ile birlikte Ukrayna'daki savaş bahane edilerek 5199 sayılı kanunda yasak olmasına rağmen yurtdışından yunus ithal etmek için girişimleri olduğunu öğrendik. Yunus parkında çalışan bir kişiden aldığımız isimsiz ihbar ve basında çıkan güncel haberlerle desteklenen bu gelişmelere karşı yasal haklarımızı kullanacağız” dedi.
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