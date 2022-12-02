Sokak ortasında dehşet: Boynundan bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı
Afyonkarahisar'da, sokak ortasında tartıştığı kişiler tarafından boynundan bıçaklanan Engin Taş (36), hastanede hayatını kaybetti.
Kadınana Caddesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle tartışan Engin Taş, kavgaya dönüşen olayda boynundan bıçaklandı. Taş, kanlar içinde yerde kalırken, ihbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
KURTARILAMADI
Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Taş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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