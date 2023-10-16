Eski MASAK Başkan Yardımcısından kritik uyarı: Polat çifti inceleme yapılırken servetlerini kurtarabilirler

Yayınlanma: 16.10.2023 - 09:48

Güncelleme: 16.10.2023 - 09:50

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

El konulan şirketler için kritik uyarılarda bulunan Başak, “MASAK tedbir almazsa siz inceleme yaparken servetlerini kurtarabilirler” dedi.

"16 ŞİRKETİN BİR ORTAK ÖZELLİĞİ VAR"

Sözcü TV'de İpek Özbey'in konuğu olan Başak, Polat Çifti hakkındaki uyarılarını şöyle açıkladı:

"MASAK'ın muhtemelen vergi müfettişleri kara para aklamayla ilgili bir rapor düzenlemiş. Bunu bozabilecek mahkeme ve savcılık dışında herhangi bir merci yok.

Savcılığın mallara el koyduğu ve yurt dışına çıkış yasağı getirdiği söyleniyor. MASAK, aklama ile terörizmin finansmanı ile ilgili ciddi emarelerin olduğunu düşünüyorsa işlemlerin ertelenmesi talebinde bulunabiliyor. El koyma kararından bence daha önce muhtemelen MASAK bu işlemlerin ertelenmesi, yani geçici olarak el konulmasını gibi bir müesseseyi devreye almıştır. Aksi takdirde yaklaşık 1 aydır konuşulan bir mesela, eğer böyle bir tedbir almazsanız kötü niyetli ise kişi parayı da kaçırabilir."

TEDBİR KARARINI CUMHURİYET DUYURMUŞTU

Cumhuriyet, geçtiğimiz günlerde yayınladığı haberinde Polat çifti ile birinci ve ikinci derece yakınlarının mal varlıklarına tedbir konulmasına karar verildiğini ortaya çıkarmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, aynı kişilerle ilgili yurt dışına çıkış yasağı konulduğu da öğrenilmişti.