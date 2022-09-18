Masterchef'te bu hafta eleme adayları kim? Eleme için hangi ürün yapılacak?
Ekranların sevilen yemek programı Masterchef'te, yarışmacılardan biri daha bu gece hayallerine veda edecek. Peki, Masterchef'te bu hafta eleme adayları kim? Eleme için hangi ürün kullanılacak?
MasterChef'te hafta boyunca oyunlarda kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan 6 kişi potaya girmişti. İşte, yeni sezonun üçüncü elemesinde, Masterchef'te bu hafta eleme adayları kim? Eleme için hangi yemek yapılacak? sorularının cevabı...
MASTERCHEF'TE BU HAFTA ELEME ADAYLARI KİM?
Masterchef bu haftanın tüm eleme adayları:
- 1. eleme adayı : Vural
- 2. eleme adayı : Atike
- 3. eleme adayı : Fatma Nur
- 4. eleme adayı : Barış
- 5. eleme adayı : Kıvanç
- 6. eleme adayı : Melih
ELEME İÇİN HANGİ ÜRÜN KULLANILACAK?
MasterChef'in yeni sezondaki ikinci eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şef, eleme potasındaki yarışmacılardan peyniri ana ürün olarak kullanacakları yaratıcı bir tabak isteyecek. İkinci etapta yarışacak 3 kişiden ise şefler bir tabak daha isteyecek.
İlgili Haberler
- Dalga filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Dalga filmi nerede çekildi? Dalga filminin hikayesi gerçek mi?
- Star Trek Sonsuzluk filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Star Trek Sonsuzluk filmi IMDB puanı kaçtır?
- Müjdemi İsterim filmi ne zaman vizyona girecek, filmin oyuncuları kim? Müjdemi İsterim filminin konusu ne?
-
Video Haberler
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
- İneğinin ölümüne üzülüp kalp krizi geçirdi
- Kazıda Helenistik döneme ait kanatlı Eros figürü çıktı
- ''Dünya ile bağım kesildi''
- Aralarından su sızmıyor
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kilit isim İstanbul'a getirildi
- Sedat Peker’den 'Cenk Çelik' açıklaması
- İkinci el oto satışında yeni karar
- Seçimle ilgili evrakları yakarken yakalandı
- Haluk Pekşen'in ölüm sebebi belli oldu
- Süper Lig'de flaş ayrılık!
- Babacan'dan Alevilere yönelik mesajlar
- Bakan Bilgin EYT için tarih verdi
- 'Gereğini yapmamız lazım'
- Ortak aday için 'düzeltme' çıkışı