Masterchef'te bu hafta eleme adayları kim? Eleme için hangi ürün yapılacak?

18 Eylül 2022 Pazar, 14:23

MasterChef'te hafta boyunca oyunlarda kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan 6 kişi potaya girmişti. İşte, yeni sezonun üçüncü elemesinde, Masterchef'te bu hafta eleme adayları kim? Eleme için hangi yemek yapılacak? sorularının cevabı...



MASTERCHEF'TE BU HAFTA ELEME ADAYLARI KİM?



Masterchef bu haftanın tüm eleme adayları:

1. eleme adayı : Vural

2. eleme adayı : Atike

3. eleme adayı : Fatma Nur

4. eleme adayı : Barış

5. eleme adayı : Kıvanç

6. eleme adayı : Melih

ELEME İÇİN HANGİ ÜRÜN KULLANILACAK?



MasterChef'in yeni sezondaki ikinci eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şef, eleme potasındaki yarışmacılardan peyniri ana ürün olarak kullanacakları yaratıcı bir tabak isteyecek. İkinci etapta yarışacak 3 kişiden ise şefler bir tabak daha isteyecek.

