Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi'den yürek burkan açıklama: '23 Nisan Ahmet'in doğum günü...'

Yayınlanma: 23.04.2025 - 10:53

Güncelleme: 23.04.2025 - 10:53

İstanbul Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın aynı zamanda oğlunun doğum günü olduğunu hatırlatarak, bu özel günü kutlama yerine acı dolu bir anma ile geçireceklerini açıkladı.

Yasemin Minguzzi, Ekol TV’de yayınlanan "Az Önce Konuştum" programında yaptığı duygusal açıklamada, oğlunun doğum günü planlarını onun komada olduğu dönemde yapmaya çalıştıklarını belirterek, “Düşünebiliyor musunuz? Hem çocuk bayramı hem de onun doğum günü. Ahmet’in doğum günü planlarını, komadayken yapıyorduk. Binnur teyzesi ona büyük bir kaykaydan doğum günü pastası yaptıracaktı. Ama ne yazık ki şimdi bu kutlama yerine anma olacak” ifadelerini kullandı.

"BU KEZ ORAYA KUTLAMA İÇİN DEĞİL, ANMA İÇİN GİDECEĞİM"

Oğlunun kaykay parkına gitme isteğini hatırlatan anne Minguzzi, Ahmet’in en sevdiği yerlerden biri olan Maltepe Kaykay Parkı’na bu kez ilk kez gideceğini, ancak kutlama değil anma için orada olacağını söyledi:

“Ben hiç Maltepe Kaykay Parkı’na gitmedim. Ahmet hep ‘Anne, oraya ne işin var?’ derdi. Ama bu kez, ilk defa yarın Ahmet’in doğum gününde oraya gideceğim. Ama kutlama değil, anma olacak. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar acı çektiğimi anlatamam.”

"SENDEN ÖNCE ÖLEBİLİRİM"

Ahmet’in sevgi dolu bir çocuk olduğunu ve vücudundaki doğum lekesini özel bir işaret olarak gördüğünü belirten Yasemin Minguzzi, oğlunun bir gün kendisine “Senden önce ölebilirim” dediğini paylaşarak yaşadığı acıyı gözler önüne serdi.